Міноборони Німеччини зробило новий сюрприз для молодих чоловіків

Солдати Бундесверу

У Німеччині чоловікам віком від 17 до 45 років не доведеться брати дозвіл у Бундесверу, щоб виїхати за кордон на тривалий час.

Як повідомляє видання Die Welt, дію цієї норми закону, що набув чинності 1 січня 2026 року, призупинило Міністерство оборони ФРН.

Право чоловіків виїжджати за кордон без обмежень буде офіційно закріплено відповідним указом.

Однак, у Міноборони зазначили, що ця вимога може повернутися у разі погіршення безпекової ситуації та коли військова служба у Німеччині стане обов’язковою.

На цьому також наголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує ВВС.

За його словами, ця норма закону буде активована лише у разі кризи, а поки що жодних дозволів для виїзду за кордон не потрібно.

Міністр зазначив, що такий «застережний захід» буде застосований, якщо Німеччині загрожуватиме небезпека.

Раніше німецькі видання повідомили, що поправка до закону про модернізацію військової служби передбачає отримання дозволу від Збройних сил Німеччини (Бундесверу) для виїзду за кордон чоловіків віком від 17 до 45 років на термін понад 3 місяці.

Нагадаємо, українські військові інструктори допоможуть німецьким збройним силам підготуватися до захисту від будь-якого нападу Росії на НАТО до 2029 року.