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Міноборони РФ заявило про підготовку масованих ударів по об’єктах енергетики України
У Міноборони РФ цинічно виправдали підготовку до нових «воєнних злочинів» тим, що Україна нібито завдає ударів по «цивільній інфраструктурі».
Міністерство оборони РФ офіційно заявило про початок підготовки до масованих ударів по об’єктах енергетики України.
У своїй заяві від 30 серпня 2026 року агресор намагається виправдати майбутні воєнні злочини «відповіддю на атаки по російській інфраструктурі».
«ЗС РФ розпочали підготовку масованих ударів по об’єктах енергетики України у відповідь на атаки київського режиму по цивільній інфраструктурі», — йдеться у повідомленні Міноборони РФ.
Нагадаємо, наприкінці серпня РФ суттєво змінила характер повітряних атак. Окупанти масовано застосовують нові реактивні безпілотники (дозволяють здійснювати нальоти кількома хвилями поспіль) у поєднанні з балістичними ракетами типу Іскандер-М та KN-23. Це призводить до затяжних повітряних тривог.
Уже зараз з’являються прогнози, що внаслідок атак по енергетиці українці взимку можуть залишатися зі світлом лише по чотири години на добу. Киянам радять купувати генератори або готуватися до виїзду.