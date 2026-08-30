Міноборони РФ заявило про підготовку масованих ударів по об’єктах енергетики України

РФ готує удари по енергетиці України

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Міністерство оборони РФ офіційно заявило про початок підготовки до масованих ударів по об’єктах енергетики України.

У своїй заяві від 30 серпня 2026 року агресор намагається виправдати майбутні воєнні злочини «відповіддю на атаки по російській інфраструктурі».

Реклама

«ЗС РФ розпочали підготовку масованих ударів по об’єктах енергетики України у відповідь на атаки київського режиму по цивільній інфраструктурі», — йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Реклама

Нагадаємо, наприкінці серпня РФ суттєво змінила характер повітряних атак. Окупанти масовано застосовують нові реактивні безпілотники (дозволяють здійснювати нальоти кількома хвилями поспіль) у поєднанні з балістичними ракетами типу Іскандер-М та KN-23. Це призводить до затяжних повітряних тривог.

Уже зараз з’являються прогнози, що внаслідок атак по енергетиці українці взимку можуть залишатися зі світлом лише по чотири години на добу. Киянам радять купувати генератори або готуватися до виїзду.

Новини партнерів

Новини партнерів