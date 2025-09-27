Міноборони США скликає генералів з усього світу: яка головна мета

Піт Хегсет / © Getty Images

Міністр оборони США Піт Хегсет скликав генералів та адміралів збройних сил, дислокованих по всьому світу, на рідкісну зустріч у Куантіко, штат Вірджинія. Хоча офіційною темою є «воїнський дух», високопосадовці очікують, що захід може торкнутися радикальних реформ, які впроваджує адміністрація, включаючи можливе скорочення вищих звань.

Про це пише Reuters.

Двоє чиновників, які спілкувалися з Reuters на умовах анонімності, повідомили, що основний акцент буде зроблено на обговоренні необхідності дотримання «воїнської етики» в усіх збройних силах.

Це відповідає публічній риториці Хегсета, який майже в кожному своєму виступі наголошує на необхідності для американських військових мати «воїнську ментальність».

Які приховані питання можуть обговорювати на зустрічі

Незважаючи на офіційно заявлену тему, інші чиновники вважають, що ця зустріч, яка, за оцінками, триватиме близько години, обов’язково торкнеться більш суттєвих питань.

Третій чиновник зазначив, що з огляду на те, скільки високопоставлених керівників збереться в одному місці — від Південної Кореї та Японії до Близького Сходу — ймовірно, обговорюватимуться такі питання:

Нова стратегія національної оборони адміністрації.

Очікуване скорочення вищих звань в армії.

«Я не здивуюся, якщо під час заходу нас чекає якийсь сюрприз», — сказав чиновник, додавши, що військові «не послаблюють пильність».

Захід, як очікується, відбудеться в Університеті Корпусу морської піхоти в Куантіко.

Нагадаємо, 5 вересня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни. Нова назва стане «додатковим титулом» відомства.

«Ми виграли першу світову, ми виграли другу світову, ми виграли все до і після. А потім вирішили піти в „вок“ і перейменували Міністерство війни на Міністерство оборони», — заявив Трамп під час підписання документа.