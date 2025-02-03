Міносвіти США примусово відправляє працівників у відпустку, які проходили курси інклюзивності

Міносвіти Сполучених Штатів примусово відправило в оплачувані відпустки десятки працівників, які під час першого строку президентства Дональда Трампа відвідували курси різноманітності та інклюзивності.

Про це NBC News розповіла голова одного з відділень Американської федерації державних службовців Шерія Сміт.

Вона заявила, що протягом минулого тижня у відпустку відправили щонайменше 55 осіб, і очікується, що їх кількість зростатиме. Йдеться у про тих, хто під час першого президентського строку Трампа відвідував курси з різноманітності та інклюзивності, запроваджені тодішньою очільницею освітнього відомства Бетсі Девос.

Повідомляється, що у відпустку були відправлені спеціалісти зі зв’язків із громадськістю, адвокати з цивільних прав, аналітики, менеджери програм, кредитні регулятори та фахівці, які розробляють шкільні індивідуальні навчальні програми для дітей з особливими потребами.

У листах Міносвіти вказується, що працівники продовжуватимуть отримувати повну заробітну плату, однак їх позбавлять доступу до робочої електронної пошти й не вимагатимуть виконання будь-яких службових обов’язків або відвідування своїх офісів.

"Це виглядає так, ніби людей заманили у ​​пастку, бо спочатку рекомендували їм проходити такі тренінги, а тепер, імовірно, використовують це як привід відправити в адміністративні відпустки", - зазначила Сміт.

Крім того, вона висловила стурбованість через те, що Трамп, який заявив про намір ліквідувати Міністерство освіти, може сподіватися, що такими кроками «працівники відомства ліквідують себе самі».

У профспілці вважають такий захід частиною кампанії Трампа у боротьбі з програмами різноманітності, рівності та інклюзивності (Diversity, Equality and Inclusion, DEI).

Раніше повідомлялося, що Трамп зробив жорстку пропозицію “улюбленому 51-му штату”.

Ми раніше інформували, що США розпочали торговельну війну з трьома країнами.

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