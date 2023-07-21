Минуло понад 40 років: який метод допоміг розкрити жорстоке вбивство студентки в США

23-річна Лора Кемптон була знайдена мертвою у своїй квартирі в Портсмуті в 1981 році.

Вбивство Лори Кемптон сорокарічної давнини розкрили за допомогою технології генетичної генеалогії, повідомила 20 липня влада штату Нью-Гемпшир.

Про це пише ABC News.

Це сталося рано-вранці 28 вересня 1981 року, коли тіло 23-річної Лори Кемптон було знайдене в її квартирі в Портсмуті. Вона увійшла туди сама після нічної вечірки з другом.

Розтин показав, що вона померла від обширної травми лівої частини голови.

Докази виявили чоловічий ДНК-профіль, але влада, незважаючи на сотні зачіпок і підозрюваних, так і не змогла встановити особу підозрюваного вбивці. До цього часу.

Починаючи з 2022 року, влада повторно проаналізувала зразки ДНК з місця злочину за допомогою технології судово-генетичної генеалогії і 20 липня публічно назвала підозрюваного Ронні Джеймса Лі.

Лі, якому на момент смерті Кемптон був 21 рік, помер від гострої кокаїнової інтоксикації у віці 45 років 9 лютого 2005 року. Якби він був живий, генеральний прокурор Нью-Гемпширу Джон Формелла заявив, що звинуватив би Лі у вбивстві першого ступеня за свідоме заподіяння смерті у зв'язку із сексуальним насильством.

Ронні Джеймс Лі / New Hampshire Attorney General's office

“Я сподіваюся, що цей висновок і оголошення стануть довгоочікуваним першим кроком у забезпеченні того, що система кримінального правосуддя може зробити для сім'ї та громади Лори Кемптон”, — сказав Формелла. “Поліція Портсмута заслуговує на похвалу за свою відданість та наполегливість у пошуку справедливості для Кемптон та її родини”.

Під час пресбрифінгу 20 липня Формелла повідомив, що справа офіційно закрита і позначена як розкрита, а також, що ця новина може мати “гірко-солодкий” присмак для сім'ї Кемптон.

Офіс Формелли поширив заяву сім'ї Кемптон, в якій вони висловили “глибоку вдячність” поліції Портсмута за розкриття справи.

“Їх старанність і рішучість, а також надзвичайна особиста відданість протягом останніх десятиліть привели до цього моменту для Лори”, — йдеться в заяві родини.

Кемптон навчалася в Портсмутській школі краси на перукаря і на момент смерті щойно почала працювати в сувенірній крамниці в місті, йдеться у звіті генерального прокурора.

Поліція в квартирі Лори / New Hampshire Attorney General's office

“Ті, хто знав її, постійно описували її як відкриту вільну людину з великою індивідуальністю і любов'ю до моди нової хвилі”, — йдеться у звіті.

Після багатьох років безрезультатних спроб знайти збіг ДНК у різних базах даних, у 2021 році слідчі обговорили можливість використання судово-генетичної генеалогії з використанням секвенування всього геному, “яка нещодавно стала варіантом для ідентифікації підозрюваних у “холодних” справах”, — йдеться у звіті.

У травні 2022 року профіль ДНК підозрюваного збігся з профілями двох родичів у сторонній публічній генетичній базі даних, що привело їх до Лі, йдеться у звіті. У червні слідчі встановили, що профіль ДНК Лі збігається з кількома зразками ДНК, отриманими з квартири Кемптон після нападу, в тому числі з недопалка, йдеться у звіті.

Прокурори заявили, що докази вказують на “сплановане” проникнення і “сексуально мотивований злочин, який призвів до більшого насильства, ніж спочатку передбачав злочинець”. Знаряддям вбивства, ймовірно, була скляна пляшка, йдеться у звіті.

“Лора стала жертвою невимовного акту насильства”, — заявив під час пресбрифінгу начальник поліції Портсмута Марк Ньюпорт.

“Співробітники поліції Портсмута ніколи не забували про Лору та інших жертв наших нерозкритих вбивств”, — додав він.

Лі служив в армії США до 1981 року, повідомили слідчі. У 1987 році він був засуджений за звинуваченнями у пограбуванні, яке включало сексуальне насильство в місті Кін, штат Нью-Гемпшир, і був ув'язнений з грудня 1987 року по липень 1990 року в державній в'язниці, йдеться у звіті.

Читайте також: