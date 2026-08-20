Мінус 50 млн доларів: внаслідок атаки ЗСУ по летовищу "Ахтубінськ" пошкоджено бомбардувальник Су-34

Бомбардувальник Су-34 / Ілюстративне фото / © Вікіпедія

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Близько першої години ночі 20 серпня Сили оборони України успішно атакували російський військовий аеродром «Ахтубінськ». Ця база авіації РФ знаходиться поблизу однойменного міста в Астраханській області. Внаслідок прицільного удару українські військові пошкодили ворожий фронтовий бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» та опублікував супутниковий знімок.

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Наслідки атаки

На оприлюдненому зображенні дослідники зафіксували щонайменше два точні точки влучання безпілотників на території летовища. Безпосередньо біля ураженого бомбардувальника чітко видно сліди масштабного розливу пального та вигорілу траву. Також поруч помітна присутність пожежної чи інженерної техніки.

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Супутниковий знімок аеродрома «Ахтубінськ» після атаки дронів. Джерело: Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело»

Коли російське командування зрозуміло масштаб загрози, воно віддало наказ евакуювати решту техніки. Одразу після обстрілу окупанти перемістили вцілілі літаки в інші частини аеродрому або повністю вивели їх на запасні бази.

Бомбардувальник Су-34 є надзвичайно важливою ціллю для українських сил, адже він здатен нести керовані авіабомби різних калібрів та запускати ракети класу «повітря-поверхня». Також літак часто оснащують підвісними контейнерами розвідки або системами радіоелектронної боротьби. Орієнтовна вартість такої машини становить від 33 до 50 мільйонів доларів.

Загадка камуфляжу: експортна версія чи лабораторія?

Особливу увагу аналітиків привернув нетиповий камуфляж ураженого літака. Автори публікації припускають, що таке специфічне забарвлення вказує на рідкісну експортну модифікацію машини — Су-34Е.

Водночас іншу версію пропонує «Мілітарний». Аналітики зазначають, що цей борт, найімовірніше, є спеціальною «лабораторією у повітрі» на базі Су-34. Інше логічне пояснення — такий колір утворився внаслідок нанесення ґрунтового покриття на новий літак перед фінальним фарбуванням.

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Такі літаки-лабораторії мають величезну цінність для російських ВПС. Окупанти використовують їх для випробування новітніх бортових систем, авіаційного озброєння та радіоелектронного обладнання в реальних умовах польоту.

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