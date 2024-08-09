Мінус 700 КАБів: після удару дронів СБУ на аеродромі "Липецьк-2" детонують склади з боєприпасами

Вночі 9 серпня СБУ у співпраці із ЗСУ та ССО завдала вибухового удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2". За інформацією джерел, там перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua.

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Після удару українських дронів відбувся потужний вибух, який спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому. Місцева влада підтвердила факт детонації та оголосила евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

Більшість літаків, розміщених на військовому аеродромі "Липецьк – 2" злетіти не встигли.

"СБУ у співпраці із Силами оборони продовжує методичну роботу по знищенню авіаційної логістики росіян, щоб у ворога не було можливості бомбардувати КАБами українські міста. На початку серпня ми очистили від КАБів та винищувачів аеродром "Морозовськ", сьогодні черга за "Липецьком-2". Працюємо далі", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у російському Липецьку в ніч проти 9 серпня відбувся вибух складу з боєприпасами на місцевому аеродромі. Місцевий губернатор Артамонов заявив про "детонацію вибухонебезпечних обʼєктів".

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