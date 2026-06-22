Мінус ракети: ЗСУ "знесли" ключовий завод електроніки у Воронежі

Дим в Воронежі після атаки / © із соцмереж

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Повітряні сили ЗСУ 22 червня завдали успішного удару по стратегічному підприємству у російському Воронежі. Завод спеціалізується на виробництві критичної електроніки для російських ракет Х-101 та «Іскандер».

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Повітряні сили завдали точкових ударів по підприємству у Воронежі, яке спеціалізується на виробництві компонентів для російських ракет. Для атаки були застосовані високоточні крилаті ракети повітряного базування.

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Цей завод є одним із ключових елементів російського військово-промислового комплексу, оскільки забезпечує виготовлення електроніки для ракетного озброєння, зокрема для ОТРК «Іскандер».

Окрім цього, в межах кооперації підприємство виробляє та постачає електронну компонентну базу для російських ракетних систем і засобів протиповітряної оборони. Серед продукції:

транзисторні збірки та матриці для блоків крилатих ракет Х-101;

напівпровідникові матриці для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ «Заря-61М» у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК «Іскандер-К»;

діоди та транзисторні збірки для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК «Панцирь-С1».

У Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог активно використовує виготовлену на цьому підприємстві продукцію для створення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти обстрілюють територію України та вбивають цивільне населення.

Ураження виробничих потужностей цього об’єкта суттєво знизить спроможність Росії виготовляти нові ракети.

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Вибухи у Воронежі 22 червня — що відомо про атаку

Нагадаємо, вранці у Воронежі пролунали потужні вибухи, після яких місто огорнуло чорним димом. Місцеві жителі публікували численні докази атаки, метою якої, за попередніми даними, став авіаремонтний завод, а також підприємство «Сборка» — важливий об’єкт, що виробляє комплектувальні для «Іскандерів-К», ракет Х-101 та зенітних систем, і наразі перебуває під санкціями. Одночасно із Воронежем загроза повітряних ударів фіксувалася в Алабузі та Саратові.

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