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ТСН у соціальних мережах

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Мінус ще один Су-57: у Росії згорів винищувач п’ятого покоління — військові (фото)

Це вже четверта подібна втрата ворога за 2026 рік, що повністю нівелює річні темпи виробництва таких літаків у РФ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління Су-57

Російський багатоцільовий винищувач п’ятого покоління Су-57 / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

На військовому аеродромі Ахтубінськ у Росії 29 жовтня виникла нештатна ситуація. Унаслідок пожежі дощенту згорів російський багатоцільовий винищувач п’ятого покоління Су-57.

Про це повідомили українські військові у телеграм-каналі «Абсолютно надійне джерело».

29 жовтня на аеродромі Ахтубінськ сталася нештатна ситуація під час запуску двигунів, унаслідок якої повністю згорів винищувач Су-57.

За словами військових, це вже четвертий Су-57, втрачений Росією 2026 року. Навесні два такі літаки були уражені на аеродромі Шагол, а ще один винищувач 23 липня збили «дружнім» вогнем у Московській області.

«Зважаючи на виробництво максимум чотирьох на рік, то норма вже виконана», — зауважили автори повідомлення.

Аеродром Ахтубінськ після того, як згорів винищувач Су-57 / © Телеграм-канал «Абсолютно надійне джерело»

Аеродром Ахтубінськ після того, як згорів винищувач Су-57 / © Телеграм-канал «Абсолютно надійне джерело»

Аеродром Ахтубінськ після того, як згорів винищувач Су-57 / © Телеграм-канал «Абсолютно надійне джерело»

Аеродром Ахтубінськ після того, як згорів винищувач Су-57 / © Телеграм-канал «Абсолютно надійне джерело»

Аеродром Ахтубінськ після того, як згорів винищувач Су-57 / © Телеграм-канал «Абсолютно надійне джерело»

Аеродром Ахтубінськ після того, як згорів винищувач Су-57 / © Телеграм-канал «Абсолютно надійне джерело»

До слова, у ніч проти 24 жовтня Сили оборони України уразили літак на аеродромі «Єйськ» у Росії, комбінат «Тольяттікаучук» та підприємство «Протон-Електротекс». На хімзаводі в Тольятті виникла сильна пожежа, через паніку серед населення евакуювали працівників «АвтоВАЗ».

А 29 жовтня Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару з комплексу «Нептун» по аеродрому «Мариновка» у Волгоградській області РФ. Було знищено два винищувачі Су-34, які росіяни використовували для запуску керованих авіабомб по українських позиціях і містах.

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