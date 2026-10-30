- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 778
- Час на прочитання
- 1 хв
Мінус ще один Су-57: у Росії згорів винищувач п’ятого покоління — військові (фото)
Це вже четверта подібна втрата ворога за 2026 рік, що повністю нівелює річні темпи виробництва таких літаків у РФ.
На військовому аеродромі Ахтубінськ у Росії 29 жовтня виникла нештатна ситуація. Унаслідок пожежі дощенту згорів російський багатоцільовий винищувач п’ятого покоління Су-57.
Про це повідомили українські військові у телеграм-каналі «Абсолютно надійне джерело».
29 жовтня на аеродромі Ахтубінськ сталася нештатна ситуація під час запуску двигунів, унаслідок якої повністю згорів винищувач Су-57.
За словами військових, це вже четвертий Су-57, втрачений Росією 2026 року. Навесні два такі літаки були уражені на аеродромі Шагол, а ще один винищувач 23 липня збили «дружнім» вогнем у Московській області.
«Зважаючи на виробництво максимум чотирьох на рік, то норма вже виконана», — зауважили автори повідомлення.
До слова, у ніч проти 24 жовтня Сили оборони України уразили літак на аеродромі «Єйськ» у Росії, комбінат «Тольяттікаучук» та підприємство «Протон-Електротекс». На хімзаводі в Тольятті виникла сильна пожежа, через паніку серед населення евакуювали працівників «АвтоВАЗ».
А 29 жовтня Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару з комплексу «Нептун» по аеродрому «Мариновка» у Волгоградській області РФ. Було знищено два винищувачі Су-34, які росіяни використовували для запуску керованих авіабомб по українських позиціях і містах.