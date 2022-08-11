Мінус танк, радіолокатор та десяток снарядів: з’явились деталі вибухів на білоруському аеродромі "Зябровка"

Внаслідок вибухів на військовому аеродромі "Зябровка" у Білорусі була пошкоджена техніка. Йдеться, зокрема, про російський радіолокатор підсвічування та наведення для зенітно-ракетних комплексів.

За попередніми даними, внаслідок подій вночі був знищений танк Т-72 та боєкомплект - близько 10 снарядів. Підтвердженням цього є те, що сьогодні, 11 серпня, поблизу аеродрому "Зябровка" помітили МАЗ білоруських військових з написом "розмінування".

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Також зазначається, що, ймовірно, вночі на аеродромі також був знищений російський радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е. Він допомагає зенітно-ракетним комплексам виявляти цілі та знищувати їх.

"Якщо інформація є достовірною, то як мінімум частина з дивізіону зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", які розташовані на аеродромі, тепер є недієздатними", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за неперевіреною інформацією, також є постраждалі внаслідок вибухів.

Нагадаємо, в ніч проти 11 серпня в районі військового аеродрому "Зябровка" в Білорусі було чути вибухи та були помітні спалахи.

У Міноборони Білорусі назвали спалахи в районі аеродрому "загорянням однієї з одиниць техніки після заміни двигуна".

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