Мінуси на рахунках: російський банк "Тінькофф" списав з клієнтів мільйони рублів

Банк здійснює списання як комісії.

"Тінькофф Банк" списав кошти з клієнтів, які у лютому обміняли рублі на долари за допомогою проміжної конвертації у британський фунт. Мінуси на рахунках деяких клієнтів сягають декілька десятків мільйонів.

Про це повідомляє російський Forbes.

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"Тінькофф Банк" спершу заблокував кошти клієнтів і зараз почав списувати кошти. Після операції деякі із них виявилися відʼємними. У пʼятьох клієнтів відʼємний баланс сягає мінус 1 чи 29 млн рублів. Банк здійснює списання як комісії за операцію через причину необґрунтованого збагачення.

Один із клієнтів повідомив Forbes, що розмір списання корелюється із прибутком, який отримано на операціях з валютою. У людей із доларами на рахунку були списані тільки долари. У клієнтів без доларів на рахунку кошти списали з рублевих рахунків” за найбільш невигідним курсом”.

За словами представника "Тінькофф Банку", “ситуація зачепила декілька десятків трейдерів”, яким було обмежено дистанційне банківське обслуговування.

Банк дав 25 днів на погашення заборгованості, згідно з інформацією у листі, який банк надіслав деяким клієнтам. У ньому банк повідомляє, що вони "скористалися вразливістю у роботі алгоритму розрахунку кросс-курсів валют" і "здійснювали багатократні перекази між валютними рахунками для особистого неправомірного збагачення".

Банк вказує, що в умовах волатильності на фінансових ринках такі дії клієнтів можуть вважатися такими, які дестабілізують фінансову систему країни та курс національної валюти.

Додаток "Тінькофф Банку" не дозволяє показати виписку з рахунків, тому клієнти не можуть дізнатися, як банк порахував розмір “необґрунтованого збагачення”.

Нагадаємо, Росія вирішила направити $117 млн на виплати за борговими зобовʼязаннями зі своїх активів, які були заморожені через санкції після її вторгнення до України. За даними провідної рейтингової агенції Fitch Ratings, Росія незабаром не зможе розплатитися зі своїми боргами.

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