Мир, але на яких умовах: Фейгін пояснив, чому Трамп вірить, що домовиться з Путіним

Експерт зауважив, що в заявах Трампа відсутня конкретика щодо умов, на яких він планує домовитися з Путіним про закінчення війни в Україні.

Дональд Трамп дійсно вірить, що з диктатором Путіним можна домовитися про припинення війни в Україні, бо дивиться на цю проблему, як бізнесмен, а не як політик.

Про це заявив російський опозиційний журналіст і правозахисник Марк Фейгін, передає "Еспресо".

"По-перше сам Трамп, додає вогню - заявив, що з Путіним домовився б, що Путін нормальний чувак, по-бізнесовому його оцінює... Тобто він продовжує, попри ситуацію, публічно озвучувати своє компліментарне ставлення до Путіна. Він не намагається замовчувати це питання, уникнути його під час передвиборчої кампанії – ні, він чітко його позначає", – зазначає Фейгін.

Експерт зауважив, що в заявах Трампа відсутня конкретика щодо умов, на яких він планує домовитися з Путіним про закінчення війни в Україні.

"Але на яких умовах – подарувати 20%? А 80%? Ти погодився, добре, з Путіним домовився, запропонував цей план Україні. А 80% залишаються суверенними? Вони йдуть у НАТО, у ЄС?

Ось тут, мені видається, дуже багато ілюзій. Можливо, Трамп гадає, що він просто розпиляє: ось твоя частина прибутків, ось моя. Він так думає, як девелопер, він не перестав ним бути", – сказав Фейгін.

Він рекомендує українській владі вимагати гарантії від республіканського істеблішменту, навіть оточення Трампа, що принципово стратегічно нічого не зміниться і Україну далі підтримуватимуть у війні з РФ.

Раніше повідомлялося, що головний конкурент Трампа Рон Десантіс вийшов із президентських перегонів США.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї. Також він вкотре запевнив, що завершить війну в Україні за 24 години і змусить Зеленського й Путіна укласти угоду.

На думку Трампа, Україні потрібно було "віддати" РФ свої території.

Президент Зеленський своєю чергою відповів, чи становить загрозу для України ймовірна перемога Трампа.