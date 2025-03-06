"Мир не може визначатися лише США та Росією": спецпредставник Китаю шокований поведінкою Трампа

Спеціальний представник Китаю з європейських справ Лу Шає "шокований" ставленням президента США Дональда Трампа до Європи. Він наголосив: мир в Україні не може визначатися лише США та Росією.

Про це повідомляє SCMP.

"Коли ви дивитеся на те, як адміністрація Трампа реалізує нахабну і домінуючу політику щодо Європи, поводячись таким чином зі своїми союзниками, чесно кажучи, з європейського погляду це просто жахливо, — сказав він. — Я вважаю, що європейські друзі повинні задуматися над цим і порівняти політику адміністрації Трампа з політикою китайського уряду. Так вони побачать, що дипломатичний підхід Китаю робить акцент на мир, дружбу, добру волю і взаємовигідне співробітництво".

ЗМІ наголошує, що дипломат визнав дискусії між США та Росією, спрямовані на врегулювання війни. Та він підкреслив, що будь-який мирний процес повинен передбачати визнання та участь усіх зацікавлених сторін, включаючи європейські країни.

"Різні пропоновані рішення повинні бути предметом рівноправного обговорення, а не диктуватися обраними", — сказав він.

Лу Шає можна назвати скандальним дипломатом. У 2023-му він поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік, накликавши на себе різку критику з боку України, країн Балтії та ЄС. Окрім того, його, як посла у Франції, неодноразово викликали у МЗС країни через різні дипломатичні інциденти, зокрема дезінформацію та провокативні висловлювання.

Нагадаємо, президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон, а також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер п’ять днів обговорювали, як змінити підхід до Трампа після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті.

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