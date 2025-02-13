Мир в Україні "через слабкість"може розширити конфлікт — міністр оборони Франції

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню попередив про небезпеку досягнення миру в Україні “через слабкість”. Так він відреагував на вчорашню телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним.

Такий коментар французький чиновник зробив у четвер, 13 лютого, перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі на брифінгу, який транслювало агентство Reuters.

“Для Франції все досить просто і зрозуміло. Або ми перебуваємо в межах тих параметрів для обговорення, які дійсно дозволять нам принести мир через силу, або, навпаки, це буде мир через слабкість. А мир через слабкість, на жаль, може призвести до драматичних ситуацій у сфері безпеки або навіть до можливого розширення конфлікту”, — сказав Лекорню.

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Водночас він зауважив, що на слабку позицію в переговорах з Путіним звернуть увагу “інші конкуренти”, серед яких Північна Корея, Іран та певною мірою Китай.

Себастьян Лекорню додав, що НАТО стоїть перед “справжнім моментом істини”.

“Це найбільший і найнадійніший альянс в історії, правда. Але справжнє питання полягає в тому, чи буде так і далі через 10 чи 15 років”, – сказав він.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив, що він і президент Росії Володимир Путін домовилися почати переговори про припинення вогню в Україні. Водночас Трамп зазначив, що Україна навряд чи поверне всю свою територію або приєднається до НАТО в межах переговорів, і ця позиція викликала занепокоєння серед європейських союзників щодо можливих поступок Росії.

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