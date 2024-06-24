"Мирна пропозиція чинна": в Кремлі відреагували на руйнівну атаку по Криму

За його словами, слідство буде розбиратися, чи “в одному ряді стоять атака на Крим та теракти в Дагестані”.

В Кремлі заявили, що після атаки на тимчасово окупований РФ Севастополь “мирна пропозиція Путіна залишається чинна”.

Про це заявив рупор Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

За його словами, слідство буде розбиратися, чи “в одному ряді стоять атака на Крим та теракти в Дагестані”. Водночас Путін продовжує отримувати інформацію про події в Дагестані та чи надається допомога після атаки на Крим.

“Кремль не боїться повернення до ситуації 2000-х років на фоні нападу терористів у Дагестані, зараз Росія вже інша. Росія не отримала ні телеграм зі співчуттями, ні слів засудження терактів від недружніх країн; Росія розуміє, хто стоїть за атаками по Криму та хто забезпечує пуски ракет”, - сказав Пєсков.

Крім того, поки що начебто в Севастополі не “закривають курортний сезон” після руйнівних атак по півострову.

“Залучення США до бойових дій, які призводять до загибелі мирних росіян, не може не мати наслідків. Обговорення про приведення ядерної доктрини РФ у відповідність до реалій ведеться”, - сказав рупор Кремля.

Нагадаємо, що ЗСУ контратакують на Харківщині.

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