Мирна угода між Росією та Україною та політика Трампа: FT опублікувало прогноз на 2025 рік

Прогноз від Financial Times на 2025 рік передбачає кілька значущих подій на світовій арені.

Економічна стратегія нового президента США Дональда Трампа може призвести до зростання інфляційного тиску, Росія та Україна укладуть мирну угоду, а ціна біткоїна досягне $200,000.

Видання Financial Times опублікувало свій прогноз на 2025 рік. Ось основні питання та відповіді:

Чи буде мирна угода між Україною та Росією?

"Так. Але для цього президент США змусить Москву серйозно сісти за стіл переговорів через погрози посилення санкцій і збільшення підтримки Києва. Володимир Зеленський погодиться на де-факто, але не де-юре російський контроль над окупованими територіями з деякими обмінами земель, в обмін на гарантії безпеки від ЄС і США. Приєднання України до НАТО відкладеться. Путін сподіватиметься на втрату рішучості Європи", — зазначили в прогнозі Financial Times.

Чи розв’яже Дональд Трамп повномасштабну тарифну війну?

"Ймовірно, так. Він може запровадити 10% тарифи на щонайменше половину імпорту США, зокрема на товари з Китаю", — спрогнозувало видання.

Чи знизяться відсоткові ставки в США до кінця року?

"Ні. Економічна політика Трампа може посилити інфляційний тиск, змушуючи Федеральний резерв утримувати ставки", — вважають в Financial Times.

Чи залишиться Еммануель Макрон президентом Франції?

"Так. Але політична криза через втрату парламентської більшості послаблює його позиції", — зазначили в прогнозі Financial Times.

Чи втратять лідерські позиції великі технокомпанії (Alphabet, Apple, Tesla тощо)?

"Ні. Але їхній ріст буде обмежений через надмірні капітальні інвестиції та розчарування в штучному інтелекті", — спрогнозувало видання.

Чи знизяться експортні ціни Китаю?

"Так. Китайські компанії посилять конкуренцію, що вплине на глобальні ринки", — зазначили в прогнозі.

Чи розсваряться Ілон Маск і Дональд Трамп?

"Ні. Маск залишиться на боці Трампа заради вигоди для своїх компаній" — вважають в Financial Times.

Чи послабить Німеччина свої "боргові гальма"?

"Так. Витрати на оборону та стагнація економіки змушують уряд переглянути політику", — зазначили в прогнозі Financial Times.

Чи впаде ринок облігацій?

"Ні. Хоча ризики залишаються, США уникають фінансового краху", — спрогнозувало видання.

Чи знизяться викиди вуглецю в Китаї?

"Ні. Попри прогрес у відновлюваній енергетиці, економічне стимулювання збільшить попит на енергію", — вважають в Financial Times.

Чи підвищить уряд Великої Британії податки?

"Ні, принаймні тимчасово. Але зобов’язання можуть стати проблемою через брак коштів", — зазначили в прогнозі Financial Times.

Нагадаємо, розвідки США зробила прогноз на 2025 рік.

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