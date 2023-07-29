Мирні переговори без Росії: представники 30 країн зберуться в Саудівській Аравії - WSJ

Наступним кроком повинен стати мирний саміт наприкінці цього року, на якому планують підписати документ із загальними принципами припинення війни в Україні.

Переговори, які можуть призвести до міжнародної підтримки мирних умов на користь України, відбудуться 5 і 6 серпня в місті Джидді на заході Саудівської Аравії.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах.

Учасниками переговорів будуть країни Заходу, включно із США та країнами Євросоюзу, а також ключовими країнами, що розвиваються, серед яких - Індія та Бразилія. Загалом планується прибуття високопоставлених чиновників із 30 країн.

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"Це відбувається на тлі зростання боротьби між Кремлем і західними прихильниками України за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких займають нейтральну позицію щодо війни в Україні", - йдеться в публікації.

Наступним кроком повинен стати мирний саміт наприкінці цього року, на якому планують підписати документ із загальними принципами припинення війни в Україні. Це повинно дати старт майбутнім мирним переговорам із Росією.

Росію до участі в переговорах наразі не запрошують, оскільки Кремль уникає будь-яких серйозних розмов про мир і дотримується власних максималістських вимог щодо будь-якого врегулювання війни.

Нагадаємо, низка світових держав намагаються затягти Україну за стіл переговорів про мир із Росією, пропонуючи свої "мирні плани". Натомість Україна наполягає на своєму мирному плані і позиція Києва чітка – спершу агресорка має вивести свої війська.

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