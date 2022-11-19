Мирні переговори із Росією: в Офісі президента відповіли, чи було офіційне звернення Кремля

Перший крок до переговорів - виведення військ із території України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запеввнив, що російська влада офіційно не зверталася до України щодо мирних переговорів.

Про це голова ОП сказав для The Guardian.

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"У нас немає офіційної заявки російської сторони про переговори", - заявив Єрмак.

Він вкотре наголосив, що переговори України та Росії неможливі до того часу, допоки кремлівський диктатор Володимир Путін не виведе свої війська із України.

"Перші кроки, які необхідно зробити з російської сторони, - це вивести всі російські війська з території України", - підкреслив Єрмак.

Переговори про мир між Росією та України

Останнім часом у Кремлі звинувачують Україну "у відсутності діалогу". Мовляв, можуть досягнути цілей "спецоперації" мирним шляхом. Такі заяви почали лунати на тлі поразок на полі бою.

Президент Влодимир Зеленський наголошує: що першим кроком до переговорів з країною-агресоркою Росією має бути вихід окупаційних військ із нашої території. Крім того, у Москві мають змінити свою риторику. Зокрема, визнати себе окупантами.

Тим часом у Держдепі закликали РФ негайно вивести війська з України. Там переконані, що незважаючи на звірства та підлу тактику РФ не зможе здобути перемогу.

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