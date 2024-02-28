Мирні переговори України та Росії в Стамбулі: Ердоган виступив із пропозицією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність “відновити” мирні переговори у Стамбулі між Росією та Україною.

Про це він сказав у середу, 28 лютого, у відеозверненні до учасників саміту “Україна – Південно-Східна Європа”, яке цитує TRT Haber.

“Для відновлення миру готові поновити процес переговорів, який раніше відбувся у Стамбулі”, - заявив турецький лідер, наголосивши на підтримці Туреччиною незалежності, суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України.

За його словами, Туреччина докладає всіх зусиль для захисту прав та інтересів кримсько-татарського народу. Він висловив готовність зробити свій внесок у якнайшвидше відновлення та реконструкцію України.

“Ми вступили у третій рік війни і, незважаючи на всі наші зусилля, не досягли достатнього прогресу у встановленні миру. Я, як і раніше, дотримуюся думки, що дипломатія та діалог мають отримати шанс закінчити війну справедливим і міцним світом”, - сказав Ердоган.

При цьому турецький президент зазначив, що його країна “принципово підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського із 10 пунктів”.

Нагадаємо, на початку лютого цього року президент РФ Володимир Путін збирався приїхати до Реджепа Ердогана, проте зустріч перенесли нібито через те, що сторони не змогли дійти порозуміння з низки важливих питань.

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