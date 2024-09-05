"Мирні переговори" від Путіна: в Австрії зробили приголомшливу заяву

Австрія готова стати посередником під час переговорів між Україною та Росією.

Канцлер Австрії Карл Негаммер, коментуючи заяву Путіна, запропонував провести мирні переговори між РФ та Україною "без попередніх умов" і "на рівні очей".

Таку заяву австрійський політик зробив на сторінці в X.

Ба більше, він заявив, що його країна готова стати посередником під час переговорів між Україною та Росією.

"Ми беремо до уваги заяви російського президента щодо його відкритості до мирних переговорів з Україною. Будь-які переговори повинні відбуватися без попередніх умов і на рівні очей. Австрія буде готова підтримати справедливий і тривалий мир, заснований на міжнародному праві, і слугувати майданчиком для переговорів як країна, яка головує в ОБСЄ", – йдеться у його дописі.

Нагадаємо, в четвер очільник Кремля Путін заявив, що РФ начебто готова розмовляти з Україною, але не на основі "ефемерних вимог", а на базі узгоджених у Стамбулі параметрів.

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