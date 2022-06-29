Мирні переговори з Путіним потрібно вести виключно після поразки РФ - МЗС Британії

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що переговори з Володимиром Путіним не призведуть до миру, а тому їх потрібно вести після поразки РФ.
У британському зовнішньополітичному відомстві наголосили, необхідно забезпечити поразку Росії у війні в Україні.
Про це повідомляє Sky News.
"І це необхідно для європейської безпеки, свободи та демократії, і це єдиний спосіб досягти міцного миру в Європі. Дехто каже, що зараз може бути певна можливість переговорів, поки Росія ще в Україні, але я думаю, що це принесе фальшивий мир і призведе до подальшої агресії в майбутньому. Тож моє дуже сильне послання полягає в тому, що ми повинні спочатку перемогти Росію, а потім вести переговори", - сказала Трасс.
Вона додала, що Європа має вивчити уроки минулого, наприклад, провал Мінськихугоди, щоб у цьому регіоні нарешті був мир.
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