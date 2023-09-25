"Мирні переговори" з Росією 4 жовтня: що стоїть за черговою ІПСО Кремля (відео)

У Мережі з'явилися відео, що начебто 4 жовтня відбудуться якісь "мирні переговори" між РФ і Україною. У Тік-Тоці шириться багато роликів про начебто ультиматум РФ, що після 4 жовтня буде "або мир, або "настоящая война, которую РФ еще не начинала". Це чергова ІПСО Кремля.

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"Або мир, або "настоящая война"

У соціальних мережах активно розповсюджуються відео із "лякливими заголовками": або "переговори і мир", або "настоящая война, которую мы еще не начинали".. Основний наратив цих роликів - Росія начебто 4 жовтня висуне ультиматум президенту України Володимиру Зеленському. Якщо він їх не прийме до уваги або відмовиться від виконання висунутих вимог, характер військових дій може бути кардинально змінений Росією, навіть нібито може дійти до "ядерної війни".

Цей фейк підхопили російські пропагандистські видання. Статті виходять із заголовками "Нова зустріч щодо України може відбутися у жовтні". У тексті йдеться, що "нова зустріч з питання врегулювання ситуації в Україні на рівні радників з питань безпеки може відбутися у жовтні 2023 року. Учасникам пропонується обговорити "план президента України Володимира Зеленського". Вони посилаються на незрозумілі джерела.

Переважна більшість опублікованих відео мають однаковий формат: для їх створення використані фрагменти зйомок військових конфліктів або запису комп'ютерних ігор з накладеними звуковими доріжками, в яких зазвичай звучить моторошна музика. Це яскрава ознака того, що це ІПСО.

Чому саме 4 жовтня

Чому у цих роликах вказана дата 4 жовтня - незрозуміло. Ймовірно, Кремль використав цю дату для ІПСО, оскільки саме 4 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість переговорів із РФ.

Українські блогери та військові відреагували на "мирні переговори"

Український журналіст Ягодзінський Сергій заспокоїв та закликав не вестися на російські фейки. Водночас він просить не нехтувати повітряними тривогами, які можуть лунати не тільки 3-4 жовтня.

"Я закликаю не ігнорувати тривоги, які будуть чи 3- 4 жовтня, чи ще якогось дня. Те, що ми зараз бачимо в новинах (про перемогу - ред.) - це нам просто так не подарують", - сказав він.

На так звані "мирні переговори" також відреагували військові. Український захисник із ніком у Тік-Тоці "Pasaran" здивований, як люди досі можуть вестися на такі вкиди.

"Все, що Росія могла показати в Україні, вона показала, крім ядерної зброї. Про все інше забудьте. Це знову черговий інфомаційний тиск, який українці починають розганяти. Та забудьте, здулася Росія", - гостро прокоментував він такі відео.

Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, але без припинення вогню.

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