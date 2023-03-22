"Мирний план" Китаю: Пекін в інтересах Путіна хоче "заморозити" війну і посадити Україну за стіл переговорів

Держсекретар США Ентоні Блінкен фактично сказав про недопустимість "заморозки" війни в Україні. Водночас Китай, що підтримує Росію, пропонує саме "заморозити" війну на деякий час, поки армія РФ перегрупується, накопичить сили і з новими потужностями вдарить знову.

В інтерв’ю ТСН.ua дослідник тайванського Інституту з досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта зазначив, що більшість пунктів цього плану були опубліковані ще в лютому та березні 2022 року в різноманітних офіційних китайських документах.

"Пізніше була низка заяв китайської сторони на різних майданчиках. Тому на той момент ця позиція Китаю щодо так званої української кризи виглядала просто як якась дипломатична дія. Це не призводило до якихось конкретних дій. Після того, як була опублікована ця позиція із 12-ти пунктів, ми побачили те, що Китай дуже інтенсивно намагався і намагається її просувати у своїх міжнародних відносинах", — зазначив експерт.

Він нагадав, що на підтримку документа вже виступили РФ, Іран, Білорусь, Угорщина, Казахстан та інші країни, тож Китай використовує цей документ для більш широкої стратегії.

"Питання, в чому насправді полягає його задум — чи Китай використовує цей документ просто як спосіб продемонструвати свою дипломатичну позицію або насправді має якусь мету. Крім цього, ми бачили, що під час зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна Китай знову говорив про мирні переговори та мирні ініціативи. Крім цього, ми зафіксували, що до самої зустрічі китайська сторона інтенсивно просувала необхідність так званих мирних переговорів на різних майданчиках. Вони намагалися з’ясувати, чи Україна готова насправді до мирних переговорів, а також дуже інтенсивно просували необхідність Україні сісти за стіл переговорів", — сказав Пойта.

Він зазначив, що аргументація України про неналежні умови для цих переговорів, про те, що Росія не відкинула свої стратегічні завдання для знищення України, недопустимість мирних переговорів, якщо існують окуповані території, що для РФ це є способом отримання оперативної паузи, закріплення там і відновлення своєї військової кампанії згодом — на китайську сторону не подіяла.

"Відповідно ми зробили такий висновок, що, очевидно, китайська сторона отримала завдання від свого керівництва якомога інтенсивніше просувати саме ці так звані мирні переговори. Тому на даний момент ми можемо зробити висновок про те, що цей так званий "мирний план" є намаганням Китаю посадити Україну за стіл переговорів, але не з метою миру, а з метою досягнення припинення вогню для того, щоб дати можливість РФ закріпитися на окупованих територіях та, відповідно, продовжити війну проти України", — вважає експерт.

За його словами, наразі залишається питання, що буде робити Китай, якщо Україна відмовиться від виконання так званого китайського "мирного плану".

"Наразі ми бачимо всі ознаки того, що Україна відмовляється від нього і буде виконувати свій план Зеленського з 10-ти пунктів", — додав Пойта.

Тим часом очільник КНР Сі Цзіньпін використовував два дні переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, щоб продемонструвати коаліцію з Росією проти США.

Також існує думка, що Сі Цзіньпін припустився дуже серйозної помилки щодо Путіна. За словами експертів, очільник КНР "призначив Путіна на шестирічне князювання в Московії ще від 24-го до 30-го року".

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