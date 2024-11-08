Мирний план США: аналітик розповів, чи планує Трамп припинити військову допомогу Україні

Дональд Трамп може спробувати призупинити військові дії в Україні, зазначив Олександр Кочетков.

Дональд Трамп не припинить військову допомогу Україні.

Таку думку висловив аналітик та політтехнолог Олександр Кочетков.

За словами аналітика, новообраний президент США може спробувати призупинити військові дії в Україні.

"Більшою мірою цим буде займатися держсекретаріат Сполучених Штатів Америки, і помічник з Національної безпеки. За їхніми заявами нам буде потрібно слідкувати", – зазначив він.

За даними ЗМІ, радники Дональда Трампа висунули різні версії плану з фактичного заморожування лінії фронту в Україні.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, проведе розмову з російським диктатором Путіним. Також Трамп підтвердив, що вже розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським.

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