Зв’язки із командою Трампа начебто намагається налагодити колишній керівник компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, який є давнім знайомим Путіна.

Деякі високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа розглядають можливість відновити роботу газопроводу "Північний потік-2" як частину зусиль, спрямованих на відновлення відносин з Москвою.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із цим питанням.

Зв’язки із командою Трампа начебто намагається налагодити колишній керівник компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг. Він особисто знайомий із російським президентом Володимиром Путіним ще від того часу, коли нинішній господар Кремля був агентом КДБ у Східній Німеччині (НДР).

Варніг просуває цю ідею через американських бізнесменів у межах зусиль, спрямованих на сприяння "припиненню війни" РФ проти України та поглиблення економічних зв'язків між Вашингтоном і Москвою.

"План теоретично надасть США безпрецедентний вплив на постачання енергоресурсів до Європи, після того, як країни ЄС вирішили припинити свою залежність від російського газу після вторгнення", — йдеться у статті.

Один із співрозмовників видання стверджує, що консорціум інвесторів вже розробив контури угоди з "Газпромом" після можливого скасування санкцій.

Financial Times нагадує, що Трамп пообіцяв поглибити економічне співробітництво з Росією, якщо вдасться досягти мирної угоди.

Маттіас Варніг у коментарі FT заперечив переговори з американськими політиками або представниками бізнесу, у “Газпромі" від коментарів відмовилися.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не має інформації про будь-які переговори щодо "Північного потоку-2".

Уряд Німеччини у 2022 році припинив процедуру ліцензування "Північного потоку-2" і не видав документи, необхідні для його експлуатації.

Нагадаємо, влітку 2024 року у західних ЗМІ з'явилась інформація, що у Німеччині встановили особу одного з диверсантів, який здійснив підрив газопроводу "Північний потік".

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