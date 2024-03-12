"Мирний процес без Росії не буде функціональним": Ердоган сказав, коли в Туреччині прийматимуть Путіна

Диктатора прийматимуть після місцевих виборів.
Туреччина продовжить докладати зусиль для забезпечення миру. Там заявили, що мирний процес без Росії не буде функціональним.
Про це сказав президент Туреччини Реджеп Ердоган, пише Hürriyet.
"Ми продовжуємо наш діалог з обома країнами, які є нашими сусідами в Чорному морі. Минулого тижня ми приймали президента України Зеленського. Після виборів (у Туреччині – ред.) ми приймемо президента Росії пана Путіна. Ми працюємо для того, щоб торгівля зерном здійснювалася безпечно", – зауважив турецький лідер.
Нагадаємо, в Туреччині Зеленський дав ім'я корвету, який Туреччина виготовила для українського флоту.
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