Мирний протест завершився кривавою бійнею: у Бейруті вбили шістьох людей та поранили ще три десятки

Мирний протест завершився кривавою бійнею: у Бейруті вбили шістьох людей та поранили ще три десятки

Люди вийшли на мітинг проти судді у справі вибуху селітри в місцевому порту.

У суботу, 14 жовтня, на вулиці столиці Лівану Бейрута вийшли сотні людей на мітинг. Вони протестували проти дій судді Тарека Бітара у справі щодо торішнього масштабного вибуху селітри в порту. Водночас на вулиці також вийшли невідомі, які були проти протесту – й почали стріляти в людей. Загинули щонайменше шість осіб, ще три десятки були поранені.

Мітингувальники впевнені, що суддя Тарек Бітар – упереджений, тому вимагали усунути його від розгляду справи. Натомість по мирних протестувальниках невідомі відкрили вогонь – з гранатометів, автоматів, також працювали снайпери. Про це повідомляє Al Jazeera.

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Армія Лівану попрохала громадян призупинити мітинг та покинути район стрілянини. А прем'єр-міністр країни Наджиб Мікаті закликав людей до спокою. У своїй заяві президент Лівану Мішель Аун назвав події в Бейруті неприйнятними. Глава держави закликав громадян дотримуватися принципів верховенства закону.

За попередньою інформацією, українців серед убитих та постраждалих немає.

"Стежимо за ситуацією в Бейруті. Громадян України серед постраждалих наразі немає. Українське посольство відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання допомоги українцям: +961 5921 668", - зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Нагадаємо, 4 серпня 2020 року в порту Бейрута пролунали два вибухи. Тоді загинули щонайменше 220 людей, ще шість тисяч людей були поранені. Хвиля вибуху була настільки потужна, що руйнування та пошкодження відбулися в радіусі 10 кілометрів.

За рік після вибухів на вулицях Бейрута тисячі людей вийшли на протест. Громадяни зібрались під ліванським парламентом і вимагали покарати посадовців, відповідальних за вибух, який став найстрашнішим лихом мирного часу в країні.

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