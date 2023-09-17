“Миролюбний” Лукашенко заявив, що не розмахує ні ядерною зброєю, ні “Вагнером”

У разі потреби білоруський диктатор закликав своїх прихильників стати “брестською фортецею” і захищати свою землю “до останнього білоруса”.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна на території Білорусі неможлива, бо білоруси — найбільш миролюбна нація у світі, і наголосив, що його держава нічим "не розмахує": ні атомною зброєю, ні підрозділом "Вагнера".

Таку заяву білоруський диктатор зробив у неділю, 17 вересня, у промові з нагоди так званого “Дня народної єдності”, яку цитують державні медіа Білорусі.

“Як президент і головнокомандувач хочу вас запевнити: ми не хочемо воювати, і не будемо воювати", - стверджував Лукашенко, лицемірно згадавши про ядерну зброю та російську ПВК “Вагнер”, якій він надав притулок на території Білорусі.

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“Ми — наймиролюбніша нація на землі. Ні атомною зброєю, ні якимись підрозділами — “Вагнером” тощо — ми не розмахуємо та нікому не загрожуємо”, — запевняв він.

Водночас він натякнув на ймовірність того, що "не дай боже щось трапиться", і оголосив, що в такому разі битися за свою землю доведеться до “останнього білоруса”.

"Ми всі станемо Брестською фортецею. Ми будемо до останнього солдата і людини-білоруса захищати свою землю, яка належить нашим дітям", - закликав громадян білоруський диктатор.

Зрозуміло, ймовірна війна, за словами Лукашенка, відбуватиметься "в ім'я миру", щоб Білорусь могла розвиватися “на фундаменті перемог, досягнень, досвіду та пам'яті наших героїчних предків”.

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав вимоги Польщі, Латвії, Литви та Естонії вивести найманців ПВК "Вагнер" з території країни необґрунтованими й дурними.

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