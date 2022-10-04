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“Миротворчі” заяви Маска і повітряна тривога в Японії: головні новини ночі 4 жовтня

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“Миротворчі” заяви Маска і повітряна тривога в Японії: головні новини ночі 4 жовтня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 4 жовтня:

  • Американський бізнесмен Ілон Маск після скандальної пропозиції щодо миру між Україною та РФ заявив, що він все ще на стороні нашої країни. Читати далі –>
  • Північна Корея запустила балістичну ракету, яка пролетіла над територією Японії. Читати далі –>
  • У місті Харкові пролунали вибухи під час оголошеної опівночі повітряної тривоги. Читати далі –>
  • Збройні Сили України мають всі шанси отримати перемогу в місті Сватове Луганської області. Читати далі –>
  • Упродовж доби українські військові на Південнобузькому напрямку знищили понад 30 ворожих танків. Читати далі –>

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