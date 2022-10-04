“Миротворчі” заяви Маска і повітряна тривога в Японії: головні новини ночі 4 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 4 жовтня:
- Американський бізнесмен Ілон Маск після скандальної пропозиції щодо миру між Україною та РФ заявив, що він все ще на стороні нашої країни. Читати далі –>
- Північна Корея запустила балістичну ракету, яка пролетіла над територією Японії. Читати далі –>
- У місті Харкові пролунали вибухи під час оголошеної опівночі повітряної тривоги. Читати далі –>
- Збройні Сили України мають всі шанси отримати перемогу в місті Сватове Луганської області. Читати далі –>
- Упродовж доби українські військові на Південнобузькому напрямку знищили понад 30 ворожих танків. Читати далі –>
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