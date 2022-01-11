"Миротворчу місію ОДКБ завершено": Токаєв повідомив, коли з Казахстану почнуть виводити іноземні війська

За словами лідера держави, виведення триватиме не більше 10 днів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що "миротворчу місію ОДКБ успішно завершено" і за два дні, від 13 січня, з країни розпочнеться поетапне виведення іноземних військових.

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Про це повідомляє "Sputnik Казахстан".

"За два дні почнеться їхнє виведення", - сказав Токаєв та додав, що воно триватиме не більше 10 днів.

Нагадаємо, на початку 2022 року декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані Токаєв відправив у відставку уряд і зайняв посаду одноосібного голови Ради безпеки, яку до цього обіймав експрезидент Нурсултан Назарбаєв.

Президент Казахстану також запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили. Найбільше військових прибуло з Росії.

7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Того ж дня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.

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