Миротворці ООН у всьому світі можуть призупинити свою діяльність

Миротворці ООН у всьому світі можуть призупинити свою діяльність

Для 12 миротворчих місій ООН розробляють плани на випадок надзвичайної ситуації.

Якщо до середи, 30 червня, Генасамблея ООН не прийме бюджет на наступний рік, діяльність миротворчих місій в усьому світі доведеться фактично згорнути. Про це повідомляє Reuters з посиланням на керівницю управління стратегією, політикою та дотримання вимог ООН Кетрін Поллард,

За словами Поллард, 12 миротворчих місій ООН отримали рекомендації розробляти плани діяльності у разі надзвичайної ситуації через неприйняття нового бюджету. Очікується, що Генасамблея ООН ухвалить річний бюджет організації у розмірі 6 млрд доларів.

Крайня дата прийняття бюджету — 30 червня. Якщо Генасамблея не ухвалить цей документ, то гроші будуть направлятися лише на охорону активів ООН та забезпечення захисту персоналу та миротворців. Через обмеження у фінансових ресурсах місії не зможуть здійснювати захист цивільного населення, допомагати у боротьбі з коронавірусом, забезпечувати посередництво тощо.

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Загалом ООН проводить 12 миротворчих місій та операцій — на Кіпрі, у Індії, Пакистані, Сирії, Ізраїлі, Лівані, Сербії, ДР Конго, Судані, Малі та ЦАР.

Найбільші внески до миротворчого бюджету роблять такі держави як США (28%), Китай (15,2%) та Японія (8,5%).

Нагадаємо, що український контингент направлять в Демократичну Республіку Конго для участі в місії ООН з метою стабілізувати ситуацію в країні. Відповідне рішення ухвалили під час засідання РНБО.

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