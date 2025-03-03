Миротворці в Україні: про що світові лідери домовилися на саміті в Лондоні

Пошуки шляхів до припинення вогню в Україні залишаються ключовими в обговореннях на рівні світових політиків.

США та ЄС активно обговорюють можливість введення європейських миротворчих контингентів для підтримки безпеки та стабільності в регіоні.

Раніше низка європейських країн висловили готовність надіслати своїх миротворців до України для забезпечення сталого миру.

Однак ця ініціатива викликає різку реакцію з боку Росії, яка намагається використати ці дискусії для просування власних інтересів.

На саміті у Лондоні, який був присвячений безпеці України, лідери країн-союзників обговорили ключові аспекти майбутньої миротворчої місії та шляхи посилення підтримки України.

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"Чоботи на землю та літаки в повітрі"

Після саміту у Лондоні, який відбувся 2 березня, прем’єр Кір Стармер заявив, що Британія направить своїх військових та літаки в Україну для підтримки мирної угоди.

Чиновник запевнив, що Британія продовжить надавати військову допомогу Києву та збільшить економічний тиск на Росію, щоб посилити Україну зараз.

Після укладення угоди, британці продовжуватимуть зміцнювати обороноздатність України, щоб стримати будь-яке майбутнє вторгнення.

Також, прем'єр планує зібрати "коаліцію охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди, де Велика Британія збирається взяти на себе провідну роль.

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"Ми відрядимо контингент до України, щоб захистити виконання цієї угоди. Ми підемо далі, щоб створити коаліцію охочих захистити угоду в Україні та гарантувати мир", – сказав Стармер.

За його словами, Велика Британія готова підтримати це "чоботами на землі" та "літаками у повітрі" (йдеться про сухопутні війська та авіацію – ред.) разом з іншими. Європа має зробити важку роботу", – сказав Стармер.

Канадські війська в Україні

Такої ж позиції, як і Стармер дотримується прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він не виключає участь канадських миротворців у розміщенні іноземного контингенту в Україні після укладання мирної угоди з РФ.

Після саміту у Лондоні, він нагадав, що Канада "від самого початку була однією з найсильніших країн у підтримці України", підготувавши до 40 000 українських військових, передає The Guardian.

За його словами, Канада не відкидає ймовірності направлення миротворчого контингенту до України.

"Канада розглянула шляхи, якими вона може найкраще допомогти, і, як я сказав кілька днів тому, усе на столі. Ми не збираємося випереджати дискусії про те, як зберегти мир, якого ще немає, але Канада буде там і відкрита для того, щоб робити все необхідне", – сказав Джастін Трюдо.

Зокрема, він запевнив у подальшій підтримці українців "в міру необхідності, усіма можливими засобами і так довго, як це буде потрібно".

Коли європейський миротворчий контингент з'явиться в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що потрібне обмежене перемир’я, оскільки він визнав, що буде дуже важко забезпечити повне припинення вогню, враховуючи довжину лінії фронту. Тому Франція і Велика Британія готові до розгортання військ лише на певному етапі, пише Le Figaro.

"Треба розуміти, що фронт сьогодні - це еквівалент лінії Париж-Будапешт. У разі загального припинення вогню було б дуже складно перевірити, чи дотримується перемир'я по всій лінії фронту. Ми хочемо миру. Але ми не хочемо цього за будь-яку ціну, без гарантій", – сказав він.

За його словами, найближчими тижнями на українській землі не буде європейських військ.

Ірландія хоче змінити правила

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна готова до відправки миротворчого контингенту до України

"Ми чітко дали зрозуміти, що активно підтримуватимемо пришвидшений процес вступу України до Європейського Союзу. Це є важливим пріоритетом, тому що, по-перше, це дає певні гарантії безпеки для України, а також відкриває економічні можливості для неї в майбутньому", - зазначив Мартін.

Також, як пише Bloomberg, уряд Ірландії має на меті змінити свої правила відправки військ за кордон. Йдеться про скасування необхідності погодження з ООН.

Міністри планують змінити так званий “потрійний замок”, а саме триетапний механізм для відправки ірландських миротворчих сил за кордон, для якого потрібна резолюція Організації Об’єднаних Націй разом із схваленням уряду та схваленням парламенту.

"Віце-прем’єр-міністр Саймон Гарріс у вівторок (4 березня, – ред.) запитає схвалення кабінету міністрів щодо проекту закону, який би вилучив частину правила ООН, тобто він міг би брати участь у місії під мандатом ЄС, а не в місії під мандатом ООН", ‒ йдеться у повідомленні.

Також Гарріс також запропонує, щоб Ірландія надіслала пакет фінансової допомоги в розмірі 100 мільйонів євро для нелетальної військової підтримки та не виключив участь ірландських військ у миротворчій місії в Україні.

“Якби був мир або мирна угода, я не думаю, що Ірландія могла б відмовитися від бажання взяти участь у миротворчій місії. Але ми ще не на цьому шляху”, ‒ підкреслив чиновник.

За словами Гарріс, жодна нова миротворча місія не була санкціонована Радою Безпеки ООН з 2014 року. Ця пропозиція дозволить кабінету міністрів і парламенту приймати рішення щодо майбутніх миротворчих місій.

Виклик є безпрецедентним для Європи, яка зараз терміново прагне прокласти шлях до миру для Києва. Франція та Велику Британія прагнуть створити “коаліцію охочих” брати участь у миротворчих силах. Вони мають намір найближчими днями представити президенту Дональду Трампу групу “Європа плюс”, що включає держави, які не входять до ЄС, потенційно включно з Канадою.

У Bloomberg зазначають, що Ірландія є військово-нейтральною з моменту утворення держави понад століття тому.

“Відданість ідеалу миру та дружнього співробітництва між націями є позицією, укоріненою у національній психіці, але все більш агресивна Росія випробувала межі цього в останні місяці”, ‒ додали у виданні.

Румунський хаб для розміщення миротворців

Виконувач обов'язків президента Румунії Іліє Боложан заявив про "принципову готовність" країни продовжувати підтримку України, пише Defense Romania.

Він зауважив, що це питання безпеки самої Румунії.

За його словами, якщо агресивна політика Росії зебережеться у майбутньому, то Україна стане лише першою жертвою.

Однак питання відправлення румунських миротворців до України поки що не обговорюється через відсутність парламентської підтримки та необхідність мирної угоди.

Боложан вважає, що Румунія могла б стати транзитним вузлом для європейських миротворчих сил, але для цього потрібен холоднокровний аналіз ситуації.

"Що стосується військ... для цього припинення вогню недостатньо, потрібна мирна угода. Обговорення по суті не було. Парламентської підтримки також немає. Ми могли б стати центром транзиту цих військ. На мою думку, ми повинні холоднокровно аналізувати ситуацію, але не допускати необґрунтованих побоювань, особливо в період виборів", – зазначив Боложан.

Давнє прагнення Анкари

Питання розміщення миротворців в Україні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ країни-агресорки РФ Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей в Анкарі на початку лютого, пише Bloomberg.

Як заявляв раніше Дональд Трамп, що підтримає європейських союзників у миротворчих силах для України, але виключає пряму участь США.

Це робить потенційну роль Туреччини у контролі перемир'я важливою для полегшення тягаря Європи, зокрема Великої Британії та Франції, які планують створення європейських сил для України.

Однак, як заявляють джерела Bloomberg, Туреччина не братиме участі в місії без повного залучення до консультацій.

Ердоган підтримував зв'язки з РФ після 2022 року, але РФ поки не відповіла на пропозиції Туреччини щодо миротворчої місії. Ердоган також наголосив, що членство Туреччини в ЄС зміцнить безпеку та економіку Європи. Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС з 1987 року.

Що каже Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що обговорення ідеї розгортання європейського миротворчого контингенту в Україні триває.

За його словами, є дві армії, котрі готові говорити з Україною, це: Франція, що ініціювала контингент та Британія, яка готова підтримати.

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Президент Зеленський повідомив, що є чітке розуміння, скільки і де потрібно військ, і очікує оформлення угод найближчими тижнями. Раніше він повідомляв, що для миру в Україні потрібно 100 тисяч миротворців, і військові вже розробили карту потреб.

Зауважимо, що дискусії про відправлення військ поновилися після перемоги Трампа на виборах у США у листопаді 2024 року.

Мета Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров намагається використати дискусії між США та ЄС щодо можливого розгортання європейських миротворчих сил в Україні, щоб просувати вимоги Кремля про зміну режиму в Україні, пише ISW.

У неділю, 2 березня, він заявив, що плани щодо миротворчих сил є продовженням спроб Європи "підбурити Україну до війни проти Росії".

Лавров стверджує, що Захід використовуватиме ці сили "як багнети" для підтримки президента Зеленського. Російський політик вважає, що Європа хоче продовжувати війну в Україні через ці миротворчі сили, тоді як США відкрито заявляють про бажання припинити війну.

Він наголошує, що миротворці не усунуть "корінні причини" конфлікту, які Росія пов'язує з розширенням НАТО та нібито дискримінацією російськомовних в Україні.

Кремль використовує цю риторику, щоб загострити розбіжності між США та ЄС.

У ISW акцентують, що Кремль, ймовірно, намагається вбити клин між Сполученими Штатами та Європою, щоб добитися поступок на користь Росії в майбутніх мирних та інших переговорах.

Нагадаємо, у неділю 2 березня у Лондоні відбувся саміт щодо війни в Україні, де лідери ключових країн обговорювали подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності Києва.

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