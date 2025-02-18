Миротворці ЄС в Україні: парламент Нідерландів ухвалив рішення щодо місії

Парламент Нідерландів ухвалив резолюцію про можливу миротворчу місію в Україні після припинення війни.

Про це йдеться у повідомленні NOS із посиланням на ухвалену резолюцію парламенту.

"Парламент бачить активну роль Нідерландів у забезпеченні стабільності за умови перемир'я між Україною та Росією. Це необов'язково має відбуватися під прапором НАТО, оскільки міністр оборони США вже заявив, що не бачить ролі США чи НАТО в такій миротворчій місії", – йдеться у резолюції.

Водночас представниця партії GroenLinks-PvdA (Зелені ліві) заявила, що наразі занадто рано обговорювати відправлення миротворців до України.

Нагадаємо, Литва готова направити військових інструкторів для підготовки військових України, проте не планує розміщувати бойовий контингент для стримування РФ.

Тим часом у Франції сталася суперечка через миротворців. Стало відомо, хто в ЄС виступив проти відправлення військ до України.

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