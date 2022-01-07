"Миротворцями" ОДКБ у Казахстані керуватиме російський генерал, який очолював захоплення Криму

Андрій Сердюков перебуває в базі "Миротворець".

Очолювати "миротворців" ОДКБ у Казахстані, де тривають масові протести, буде російський генерал-полковник Андрій Сердюков, який керував операцією РФ з незаконної окупації Криму у 2014 році.

Про це заявили в Міноборони РФ.

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"До складу російських миротворчих сил входять підрозділи 45-ї окремої бригади спецназу ВДВ, 98-ї повітряно-десантної дивізії ВДВ та 31-ї окремої бригади ВДВ. Усі військовослужбовці російського контингенту пройшли спеціальну підготовку та мають реальний бойовий досвід", - заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, якого цитують росЗМІ.

Зауважимо, що Андрій Сердюков — фігурант баз даних "Миротворця". Він, як відомо, керував російською операцією із захоплення українського Криму навесні 2014 року. Сердюков очолив спецоперацію Кремля, коли тодішній парламент Криму був змушений ухвалити рішення про проведення так званого "референдуму", який до того ж є незаконним.

Сердюков у РФ має звання герой Російської Федерації, кавалер ордена "За заслуги перед Батьківщиною" 3 та 4 ступеня, ордена "Мужності" та "Олександра Невського".

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Також він брав участь у Першій та Другій чеченських війнах, є учасником марш-кидку зведеного батальйону ВДВ на Пріштіну (Косово). У Сирії від квітня до вересня 2019 року командував російським контингентом. Від 2016 року Сердюков є командувачем Повітряно-десантних військ ЗС Росії.

Нагадаємо, у Казахстані на початку січня розпочалися протести через ціну на газ.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Уранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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