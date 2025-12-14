Реклама

«Міс Фінляндія» була позбавлена своєї корони за те, що зробила нібито расистський жест у дописі в соціальних мережах.

Про це пише NTK.

На фотографії Сара Дзафце розтягувала пальцями очі, надаючи їм косооку форму.

Реклама

У підписі під фотографією йшлося «kiinalaisenkaa syömäs», що приблизно перекладається як «їсти з китайцем».

Цей знімок визнали образливим для азіатського народу. Його опублікували в соцмережі Jodel.

Сара Дзафце / © Jam Press

Спочатку Сара стверджувала, що вона потирала скроні і розтягувала очі через «сильний головний біль». Але згодом вона перепросила за цей жест.

У результаті бурі расизму Сара була позбавлена титулу «Міс Фінляндія» після того, як була коронована у вересні.

Реклама

Сара Дзафце / © Jam Press

Організація «Міс Фінляндія» заявила, що не терпить расизму та будь-яких форм дискримінаційної поведінки, у своїй заяві.

© Jam Press

Наступного дня організація перепросила за інцидент і оголосила на пресконференції, що Сара позбавлена титулу.

Сара перепросила за свої дії на пресконференції. Модель, яка народилася у місті Оулу, сказала: «Я дуже перепрошую усіх, кого образила і зачепила своїми діями в соціальних мережах».

Тара Лехтонен, яка у вересні посіла друге місце, була коронована новою «Міс Фінляндія».

Реклама

Після того, як її оголосили новою «Міс Фінляндія», Тара пообіцяла максимально використати свою можливість. Вона сказала своїм підписникам в Instagram: «Сьогодні я прийняла титул «Міс Фінляндія 2025». Я обіцяю носити цей титул з гордістю і великою повагою. Це абсолютно виняткова ситуація, і той факт, що моя роль «Міс Фінляндії» починається в середині року, робить цю подорож іншою, ніж зазвичай. Хоча початок не є традиційним, я зроблю все можливе, щоб перетворити це на можливість і виконати своє завдання добре і з гідністю».

Тара Лехтонен / © Jam Press

Нагадаємо, нові подробиці про стан здоров’я учасниці "Міс Всесвіт", яка впала зі сцени.