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Конкурс "Міс світу-2021" у Пуерто-Рико скасували за декілька годин до його початку: що сталося

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Конкурс "Міс світу-2021" у Пуерто-Рико скасували за декілька годин до його початку: що сталося

Олександра Яремчук / instagram.com/yaremchuuk

Конкурс "Міс світу-2021" у Пуерто-Рико мав стартувати вже сьогодні, 16 грудня.

Конкурс "Міс світу-2021", який мав відбутися у Пуерто-Рико, скасували за 6 годин до початку. Все через те, що кілька учасниць захворіли на коронавірус.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Від України на світовий конкурс поїхала вінничанка Олександра Яремчук. Спочатку у дівчини були складнощі з візою, тому конкурс для неї був під загрозою зриву. З візою врешті-решт склалося, однак з конкурсом - таки ні.

Дівчина записала відеозвернення, в якому прокоментувала скасування конкурсу. Яремчук зізнається, неабияк "засмучена, адже дівчат випроваджують додому", разом з їхніми делегаціями. Хоча всі пробули там місяць, готуючись.

Усе ж таки організатори обіцяють провести конкурс протягом 90 днів.

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Нагадаємо, найкрасивіша українка Яремчук розповіла, як готується до міжнародного конкурсу в Пуерто-Рико

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