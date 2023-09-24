Місцеві чули гучний звук і бачили яскравий спалах: у Петербурзі зникла електрика (відео)

У районі також немає води.
Увечері 24 вересня в Петербурзі (Росія), в Шушарах та аеропорту Пулково зникла електрика, перед чим було чутно гучний звук, схожий на "бавовну".
Про це повідомили у місцевих Telegram-каналах.
Як пишуть жителі міста, за годину до відключення світла вони чули гучний звук і бачили яскравий спалах. Також у районі немає води.
В петербургском районе Шушары и аэропорту Пулково пропало электричество после «хлопка»— Activatica (@Activatica) September 24, 2023
Местные жители сообщают, что видели также вспышку в небе. В аэропорту Пулково было включено резервное питание.
Официальной информации от властей Петербурга пока нет.#петербург #шушары… pic.twitter.com/zBxnsGbpKF
"За словами місцевих, відключення електрики сталося близько півгодини тому, а до цього вони бачили спалах у небі та хлопок", - пишуть місцеві джерела.
Влада поки ніяк не коментувала подію.
В аеропорту Пулково повідомили, що енергопостачання було порушено в залі вильоту внутрішніх рейсів. У будівлі швидко ввімкнули аварійне освітлення.
Щодо рейсів аеропорту Пулково, то затримок літаків не було.
Тим часом 24 вересня Курськ в Росії накрила чергова "бавовна". Є інформація про влучання по аеродрому Халіно.
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