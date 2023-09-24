Місцеві чули гучний звук і бачили яскравий спалах: у Петербурзі зникла електрика (відео)

У районі також немає води.

Увечері 24 вересня в Петербурзі (Росія), в Шушарах та аеропорту Пулково зникла електрика, перед чим було чутно гучний звук, схожий на "бавовну".

Про це повідомили у місцевих Telegram-каналах.

Як пишуть жителі міста, за годину до відключення світла вони чули гучний звук і бачили яскравий спалах. Також у районі немає води.

В петербургском районе Шушары и аэропорту Пулково пропало электричество после «хлопка»



Местные жители сообщают, что видели также вспышку в небе. В аэропорту Пулково было включено резервное питание.



Официальной информации от властей Петербурга пока нет.#петербург #шушары… pic.twitter.com/zBxnsGbpKF — Activatica (@Activatica) September 24, 2023

"За словами місцевих, відключення електрики сталося близько півгодини тому, а до цього вони бачили спалах у небі та хлопок", - пишуть місцеві джерела.

Влада поки ніяк не коментувала подію.

В аеропорту Пулково повідомили, що енергопостачання було порушено в залі вильоту внутрішніх рейсів. У будівлі швидко ввімкнули аварійне освітлення.

Щодо рейсів аеропорту Пулково, то затримок літаків не було.

Тим часом 24 вересня Курськ в Росії накрила чергова "бавовна". Є інформація про влучання по аеродрому Халіно.

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