Місцеві вибори у Туреччині перетворилися на побоїще зі стріляниною: убито трьох людей (відео)

Найбільш масштабні сутички відбувалися у сільській місцевості на південному сході країни.

У неділю, 31 березня, місцеві вибори у Туреччині супроводжувалися спалахом насильства. Під час сутичок із застосуванням ножів та навіть вогнепальної зброї на виборчих дільницях у країні загинуло троє людей, десятки зазнали поранень і госпіталізовані.

Про це повідомляє France24 з посиланням на місцеві ЗМІ.

Найбільш масштабні сутички відбувалися у сільській місцевості на південному сході країни.

У провінції Діярбакір внаслідок бійки постраждало 12 людей. Один із поранених пострілами з вогнепальної зброї, 44-річний представник прокурдської Демократичної партії помер у лікарні. Ще двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

У район інциденту довелося терміново викликати понад сотню співробітників жандармерії та три команди (37 осіб) спецпризначенців, зокрема на вертольоті.

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У сусідній провінції Шанлиурфа внаслідок сутичок під час голосування постраждало 16 людей, двоє з них у госпіталізовані з пораненнями з вогнепальної зброї.

Окрім того, 1 людина загинула і 4 людини отримали поранення в Сіірті, 22 людини постраждали в Мардіні та 1 місцевий староста отримав серйозне ножове поранення в Афьонкарахісарі, його життя рятують лікарі.

Також повідомляється, що у ніч проти 31 березня одна людина була застрелена і двоє поранені в Бурсі.

Загалом у Туреччині вибори відбувалися у 81 провінції, у більшості з них дільниці закрилися о 17 годині.

Нагадаємо, нещодавно у Туреччині команда охоронців президента країни Реджепа Таїпа Ердогана потрапила в ДТП у провінції Ширнак. Внаслідок цього загинув поліцейський, ще троє людей постраждали.

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