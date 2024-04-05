Місцеві жителі повідомили про вибухи в небі, на землі та автоматні черги у Ростовській області

Про гучні звуки вибухів повідомили у ніч проти 5 квітня жителі Морозовська у Ростовській області, що в Росії.

Про це йдеться у соціальних мережах.

Жителі міста розповіли, що чули вибухи у небі, а також автоматні черги. За попередніми даними, йшлося про так звану "роботу ППО", яка нібито знищила безпілотники.

Також повідомляють, що у місті також проблеми з електрикою — у кількох районах від світла відключено житлові будинки, освітні заклади та інфраструктуру (вуличні ліхтарі).

Одразу кілька мешканців міста повідомили, що "є прильоти", вони кажуть, що бачили кілька вибухів на землі за містом.

Мешканці відзначають, що атаки зазнав місцевий військовий аеродром.

Також очевидці розповіли, що йшлося про понад 15 повітряних цілей. Вони також бачили вибух на землі. Даних про пошкодження та постраждалих на цей час немає.

Нагадаємо, що росіяни переконують, що знищили 40 повітряних цілей у Ростовській області, де розміщений військовий аеродром.

Додамо, що військовий експерт Іван Киричевський прокоментував удар по нафтопереробному заводу в російському Татарстані, який, на його думку, продемонстрував значні прогалини в системі ППО РФ. За його словами, сам факт успішного виконання атаки свідчить про те, що проблеми з ППО у росіян навіть більші, ніж можна було уявити.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.