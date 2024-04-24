Місця, що живлять моря, через втручання людини швидко зникають – нове дослідження

Дослідження показує, що перепрофілювання екологічно важливих земель під будинки або сільське господарство відбувається особливо швидко в Азії.

Естуарії – місця, де річки впадають в океани – часто називають "розплідниками моря". Вони є домівкою для багатьох видів риб, що ми їмо, а також для величезної кількості птахів. Солончаки, що утворюються навколо, допомагають стабілізувати берегові лінії та поглинати повені. Однак нове дослідження показало, що майже половина світових естуаріїв через втручання людини втрачено.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Використовуючи супутникові дані, дослідники виміряли зміни, які відбулися в 2396 лиманах у 1984-2019 роках. Результати, опубліковані в журналі Earth's Future, показали, що за останні 35 років понад 100 000 гектарів (250 000 акрів) лиману було перетворено на міських або сільськогосподарських угідь, причому більшість втрат (90%) припадає на країни Азії, що швидко розвиваються.

На відміну від цього, у країнах з високим рівнем доходу за останні 35 років гирла річок постраждали зовсім незначно – в основному тому, що масштабні зміни в них відбулися за багато десятиліть до цього, під час фази швидкого розвитку цих країн.

Зараз багато країн із високим рівнем доходу усвідомлюють та усувають збитки. Такі місця, як гирло річки Тиса (Tees) у північній Англії, інвестують у повернення території до мулистих полів і солончаків, щоб зменшити ризик повеней, підвищити стійкість до кліматичної кризи, поповнити популяції риб, і нехай природа відновлюється.

Особливо інтенсивно явище відбувається у Азії.

Тим часом восьминіг надихнув вчених на створення нових моделей роботів. Вчені Британії сконструювали присоски для "рук" роботів, які можуть захоплювати, утримувати й переміщати важкі предмети складної форми.

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