"Місяць наш": Трамп розігнав серію дивних мемів

Місяць / © Pexels

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Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social зображення поверхні Місяця з американським прапором та написом "The Moon Is Ours" — "Місяць наш".

Допиc з’явився 6 вересня і став частиною серії незвичних мемів, які американський президент поширював протягом дня.

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Водночас Трамп не супроводив зображення поясненнями, тому йдеться саме про мем, а не про офіційну заяву США щодо статусу Місяця.

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Паралельно президент США публікував інші згенеровані або відредаговані зображення. Серед них — карта Ірану, обриси якої були стилізовані під профіль самого Трампа.

Також у його стрічці з’являлися інші футуристичні та напівіронічні зображення, пов’язані з американською військовою та космічною могутністю. Зокрема, один із дописів показував Трампа у футуристичному центрі управління з написом Space Force.

Серія мемів швидко привернула увагу користувачів соцмереж. Частина аудиторії сприйняла їх як жарт, інші — як черговий приклад провокативного стилю комунікації президента США.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що скандальні нічні дописи на сторінці Дональда Трампа в соцмережі Truth Social насправді публікують спеціально найняті для цього працівники команди.

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