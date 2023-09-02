Aditya-L1: Індія успішно запустила свою першу місію на Сонце – відео

Місія стартувала з майданчика в Шріхарікоті об 11:50 за місцевим часом.

Індія у суботу, 2 вересня, вперше запустила власну місію спостереження за Сонцем.

Про це повідомляє BBC.

Місія Aditya-L1 стартувала з майданчика в Шріхарікоті об 11:50 за місцевим часом. Космічний апарат має опинитися на лінії між Землею і Сонцем за 1,5 млн км від нашої планети. За розрахунками Індійського космічного агентства, корабель подолає цю відстань за 4 місяці.

Congratulations to ISRO for the successful launch of India's first Solar Mission Aditya L1! pic.twitter.com/0wyxkfMi2U — BJP (@BJP4India) September 2, 2023

Aditya-L1 стала першою сонячною місією Індії. Назва місії має символічну назву – на честь Сурьї – індуїстського бога Сонця, відомого також як Адітья. L1 означає точку Лагранжа 1, куди летить індійський зонд.

Деталі місії

Індійська місія буде досліджувати сонячну корону, фотосферу і хромосферу.

Перш ніж вирушити до Лагранжа 1, індійський космічний корабель кілька разів облетить Землю. Після прибуття до потрібного місця зонд зможе обертатися навколо Сонця з тією ж швидкістю, що і Земля. Це допоможе заощаджувати паливо.

Ціна сонячної місії поки не розголошують. Але, за даними ЗМІ, Індія витратить на неї не менше $46 млн.

Aditya-L1 стартував зі стартового майданчика в Шріхарікоті в суботу об 11:50 за індійським часом (06:20 GMT).

У суботу вранці кілька тисяч людей зібралися в оглядовій галереї, встановленій Індійським агентством космічних досліджень (Isro) біля місця запуску, щоб спостерігати за стартом. Запуск також транслювався в прямому ефірі на національному телебаченні.

Через годину і чотири хвилини польоту Isro оголосив, що місія виконана успішно.

Директор проєкту Ніґар Шаджі сказав, що як тільки Aditya-L1 досягне місця призначення, це принесе користь не лише Індії, але й світовій науковій спільноті.

Isro також каже, що орбітальний апарат має сім наукових інструментів, які будуть спостерігати та вивчати сонячну корону; фотосферу і хромосферу.

Дослідження допоможуть вченим зрозуміти сонячну активність, таку як сонячний вітер і сонячні спалахи, а також їхній вплив на Землю та навколокосмічну погоду в реальному часі.

Нагадаємо, у Балтійському морі тисячі військових НАТО тренуватимуться відбивати атаки РФ.

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