Міста Польщі масово відмовляються від публічних святкувань Нового року: що сталося

Традиційні новорічні святкування обійшлися б містам Польщі у значно більші суми, аніж було зазвичай.
Польські міста масово відмовляються від різдвяно-новорічних гулянь і святкової ілюмінації через високі ціни на електроенергію.
Про це пише видання Yavp.pl.
Очікується, що через кризу ціни на електроенергію для польських міст на 2023 рік зростуть утричі, а то й у п'ять разів. Попередньо, на традиційні новорічні гуляння довелося б витратити з бюджету додаткові сотні мільйонів злотих.
Там вирішили, що через серйозне подорожчання електроенергії не можуть собі дозволити такі витрати.
Так, у польській столиці Варшаві оголосили, що новорічний концерт, який традиційно влаштовували до свят просто неба, цього року не відбудеться. Місто пояснює рішення економією грошей й електроенергії.
Святкового новорічного концерту не буде і головній площі Кракова. Його організація в минулі роки обходилася від 1,3 млн злотих до 1,5 млн злотих. Цього року сума була б значно більшою.
У Вроцлаві суттєво поменшає святкової ілюмінації. Тепер вона буде лише на Ринковій площі. Місто теж відмовилося від кількох традиційних фестивалів та інших заходів, зазвичай відбувалися у святковий період.
У Ґданську також долучилися до такої ініціативи, щоб заощадити близько півмільйона злотих. Також у Поморському місті цього року зменшили кількість різдвяно-новорічної ілюмінації.
У Гдині, яка разом із Ґданськом належить до Труймяста, взагалі відмовилися від різдвяного ярмарку.
Аналогічні рішення із скасування концертів до новорічних свят ухвалили й інші польські міста, зокрема, у Познані, Щецині, Ополю, Білостоці, Кельце, Ольштині та Любліні.
Нагадаємо, польський експерт Якуб Віх заявив, що цієї зими його країні може загрожувати не лише відключення світла, а й опалення. Ризик зростає через застарілу енергосистему та небезпеку російської помсти за нафтове ембарго.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що для підтримки Польщі протягом цієї осені й зими, він доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського міста Жешува.
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