"Міститиме принципові відмінності": НАТО готує нову Стратегічну концепцію

Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що наступна Стратегічна концепція, яка буде узгоджена на Мадридському саміті наприкінці червня, стане планом для майбутньої адаптації НАТО.

Наступний саміт НАТО увійде в історію як саміт трансформації Альянсу та його адаптації до нових викликів та загроз.

Про це Джоане заявив під час віртуального виступу на Саміті демократії у Копенгагені.

Концепція відображатиме епоху конкуренції великих держав і визнає, що Росія стала "одним із найважливіших викликів нашій безпеці в Європі, а також за її межами".

Він додав, що роль Китаю як трансформуючого гравця у світових справах також буде визнана. Наступна Стратегічна концепція додатково підкреслить важливість стійкості та нових технологій для євроатлантичної безпеки.

Говорячи про стримування та оборону, заступник генсека зазначив, що НАТО очікує нове покоління присутності Альянсу на Сході. На саміті в Мадриді лідери адаптують позицію Альянсу на східному фланзі на довгострокову перспективу, щоб відображати нову реальність безпеки.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що війна Росії проти України матиме далекосяжні наслідки для усього світу.