Сильні морози та снігопади призвели до загибелі 18 людей / © Unsplash

У США, в Нью-Йорку, завершився один із найхолодніших періодів за останні десятиліття. За даними міської влади, внаслідок тривалих морозів у місті загинули щонайменше 18 людей. Низькі температури трималися з кінця січня і стали серйозним випробуванням для мегаполіса.

Про це пише ВВС.

Морози супроводжувалися снігопадами та льодом: кригою частково вкрилася навіть річка Гудзон. Загалом упродовж 13 днів температура в місті не піднімалася вище 0°C, що стало одним із найдовших періодів такого холоду з 1960-х років.

Мер Нью-Йорка Зогран Мамдані повідомив, що лише минулими вихідними на вулицях міста померла ще одна людина. За його словами, кожна така смерть є трагедією, а міська влада продовжує підтримувати родини загиблих.

Хоча цього тижня температура почала поступово зростати, вона все ще залишається нижчою за сезонну норму. У зв’язку з цим мер закликав мешканців міста дотримуватися заходів безпеки, по можливості залишатися вдома та піклуватися одне про одного.

З 19 січня, після оголошення надзвичайного стану, у Нью-Йорку тимчасово пом’якшили правила прийому бездомних до притулків. За цей час у них змогли розмістити близько 1400 людей. Крім того, місто додатково залучило 64 готельні номери, а на вулицях працюють щонайменше 150 соціальних працівників, які допомагають людям уразливих категорій.

Ще 27 січня влада повідомляла про щонайменше десятьох загиблих, тіла яких знайшли просто неба. Обставини інших смертей нині з’ясовуються.

Синоптики зазначають, що причиною різкого похолодання стали арктичні повітряні маси. Саме вони принесли мінусові температури, підвищений ризик переохолодження та обморожень. За даними Національної метеорологічної служби США, найближчими днями температура поступово наблизиться до 0°C, тоді як зазвичай у цей період у Нью-Йорку тримається близько +4°C.

Водночас міська служба з надзвичайних ситуацій попереджає: навіть за потепління зберігається небезпека. Танучий сніг і лід можуть падати з дахів будівель, а вночі вулиці та тротуари знову вкриватимуться кригою.

Тим часом на Україну чекають опади, а температура після тривалих морозів підскочить до «плюсів». Це станеться через антициклон 11-12 лютого. Він відходитиме у східному напрямку, відкриваючи до нас доступ теплому повітрю з південного заходу.

Раніше центр та захід країни опинилися в епіцентрі погодного хаосу. Поки Житомирщину засипає снігом так, що швидкі не можуть доїхати на виклики, Львів перетворився на суцільну ковзанку через «крижаний дощ».