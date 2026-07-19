Місто під землею: як Гельсінкі сховає майже мільйон людей у разі ядерного удару Путіна

Бункер в Гельсінках / © Getty Images

Реклама

Під Гельсінкі розташована масштабна мережа підземних укриттів, у яких у разі катастрофи, зокрема ядерного удару, можуть розміститися майже мільйон людей.

Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

Під фінською столицею у скельній породі облаштовано понад 5,5 тисячі укриттів. Це значно більше за кількість жителів самого Гельсінкі, населення якого становить близько 675 тисяч осіб.

Реклама

Фінляндія почала системно будувати захисні споруди після вторгнення Радянського Союзу 1939 року під час Зимової війни. Від 1954 року закон зобов’язує облаштовувати бомбосховища під будівлями площею понад 1200 квадратних метрів.

Бункер в Гельсінках. / © Getty Images

Одним із найбільших укриттів є комплекс «Меріхакa», збудований 2003 року на глибині близько 25 метрів. Його об’єм становить 71 тисячу кубічних метрів, що приблизно відповідає семиповерховій офісній будівлі.

У мирний час у підземному просторі працюють спортивні майданчики, тренажерний зал і дитяча ігрова зона. У разі надзвичайної ситуації комплекс можуть переобладнати протягом 72 годин, установивши двоярусні ліжка, резервуари для води та переносні туалети.

Укриття розраховане приблизно на 6 тисяч людей. Його головний вхід обладнаний двома комплектами масивних броньованих дверей. Перші мають захищати від вибухової хвилі, другі — від хімічної, біологічної та ядерної загрози.

Реклама

Представник міської рятувальної служби Юкка-Пекка Шредерус зазначив, що в разі стрімкого погіршення ситуації владі доведеться вирішувати, коли закривати двері комплексу.

Бункер в Гельсінках. / © Getty Images

«Якщо ситуація стане складною, нам, можливо, доведеться закрити двері й залишити людей зовні», — заявив він.

У Гельсінкі також є 48 великих укриттів і тисячі менших. У мирний час деякі з них використовують як басейни, сауни, картингові траси, скейт-парки, церкви, майданчики для стрільби з лука та навіть репетиційні приміщення для музичних гуртів.

Під час перебування в укритті одночасно спатиме лише третина людей. Ще третина займатиметься повсякденними справами, а решта чергуватиме та виконуватиме необхідні роботи.

Реклама

Запаси їжі в укриттях не передбачені. Кожен житель має принести із собою аварійний набір щонайменше на 72 години, до якого входять продукти, ліки та портативні зарядні пристрої.

Бункер в Гельсінках. / © Getty Images

По всій Фінляндії збудовано близько 50,5 тисячі укриттів. Інтерес до фінського досвіду зростає у Польщі, Німеччині, країнах Близького Сходу та Україні.

Фінські компанії також розраховують нарощувати експорт технологій для будівництва бункерів. Представники галузі заявляють про високий попит на захисні споруди та очікують, що найближчим часом головною проблемою стане нестача виробничих потужностей.

Раніше ми писали, що Фінляндія продовжує розвивати одну з найбільших у світі систем цивільного захисту, а Польща восени прийматиме спільні військові навчання за участю британських і французьких військових. Обидві ініціативи свідчать про те, що країни ЄС і НАТО готуються до можливих загроз з боку Росії.

Реклама

Новини партнерів