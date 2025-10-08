Місто накрила жовта хмара: через аварію на хімзаводі стався викид газів (відео)

Аварія на хімзаводі у Німеччині. / © Associated Press

Ввечері 7 жовтня у містечку Майнашафф, що в німецькій Баварії, через аварію на промисловому підприємстві стався викид газів. До неба здійнялася токсична жовта газова хмара. Через інцидент постраждало четверо людей.

Про це повідомляють видання Нeidelberg24 та Bild.

За попередніми даними, причиною хімічної аварії стало падіння металевої деталі у ванну з 6000 літрами азотної кислоти. Через це падіння виникла хімічна реакція. Втім, причина падіння металевої деталі до резервуару досі невідома.

На місці події працювало близько 250 пожежників, а аварійно-рятувальні служби були одягнені в спеціальне спорядження та захисні костюми. Експерти намагалися витягти металеву частину з кислотної ванни, одночасно перекачуючи рідину до іншого резервуару, щоб зупинити хімічну реакцію.

У міськраді Ашаффенбурга, з яким безпосередньо межує Майнашафф проводили заміри повітря. Початкові виміри, проведені пожежною службою, не виявили забруднювальний частинок у повітрі на відстані до п'яти кілометрів від місця аварії. Втім, мешканцям сусідніх житлових районів радили тримати вікна та двері зачиненими.

В місті Майнашаффі поблизу Ашаффенбурга стався викид високотоксичних газів. Поліція Ашаффенбурга.

"Пожежники, поліція та служби екстреної допомоги у великій кількості задіяні в Майнашаффі. Будь ласка, уникайте цього району. Зачиніть вікна та двері, вимкніть вентиляцію та кондиціонер. Повідомте своїх сусідів та підтримайте дітей і нужденних – не наражаючи на небезпеку себе", – закликали містян у муніципалітеті.

Близько 23:00 населення сповістили, що небезпека минула. Вимірювання якості повітря класифіковано як нешкідливі.

