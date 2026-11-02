Вхід до світу мертвих: в Ірландії відкрили маршрут до місця, де зароджувалися традиції Геловіну

Фото: Yvonne Gordon / © Фото з відкритих джерел

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В Ірландії проклали новий туристичний маршрут до загадкової печери, яку в давнину вважали входом до потойбіччя. За кельтськими легендами, саме тут мешкала богиня війни і смерті Морріган, а з підземелля могли виходити духи померлих.

Як розповідає BBC, печера Овейнгат розташована на території стародавнього комплексу Раткроган у графстві Роскоммон. Це місце колись було політичним і релігійним центром королівства Коннагт, а його історія сягає приблизно 5500 років.

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Що відомо про загадкові «Ворота до пекла»

Раткроган вважають одним із найважливіших археологічних комплексів Ірландії. Дослідники виявили тут 266 стародавніх пам’яток, серед яких поховальні кургани, укріплення, священні джерела та залишки давніх споруд.

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Нова стежка веде крізь серце стародавнього Раткрогана, де оживають легенди кельтської Ірландії / Фото: Yvonne Gordon / © Фото з відкритих джерел

Колись тут проводили коронації, релігійні обряди та поховання правителів. З цим місцем також пов’язують легендарну королеву-воїтельку Медб, героїню ірландського епосу «Викрадення бика з Куальнге».

Проте найбільше загадок приховує печера Овейнгат, яку протягом століть називали «Воротами до пекла».

За стародавніми віруваннями, вона була одним із входів до світу мертвих. Її пов’язували з богинею Морріган, яка уособлювала війну, смерть і пророцтва.

Саме ці легенди перегукуються зі святом Самайн — давнім кельтським обрядом, який вважають одним із витоків сучасного Геловіну. Люди вірили, що в ніч проти 1 листопада межа між живими та мертвими зникає, а духи можуть проникати до світу людей.

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Що приховує стародавня печера

Овейнгат являє собою підземний прохід завдовжки приблизно 37 метрів, який заглиблюється під землю на сім метрів.

Біля входу розташований камінь з огамічним написом, датований IV–VIII століттями. Далі починається вузький кам’яний коридор, що веде до природної печери.

Кажуть, саме звідси починається історія Геловіну / Фото: Yvonne Gordon / © Фото з відкритих джерел

Перші письмові згадки про це місце зустрічаються ще в текстах ірландських ченців IX століття.

Попри містичну репутацію сьогодні відвідувачам заборонено спускатися всередину. Причина цілком реальна — небезпечна концентрація вуглекислого газу.

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Новий маршрут через землю королів

Тепер туристи можуть дослідити Раткроган завдяки новій пішохідній стежці завдовжки 13 кілометрів. Повний маршрут займає приблизно три години.

Він проходить повз головний курган діаметром 88 метрів, стародавнє «Кладовище королів», печеру Овейнгат та інші археологічні пам’ятки.

Цікаво, що значну частину комплексу досі не розкопували. Геофізичні дослідження уже виявили під головним курганом сліди кількох споруд, серед яких могла бути велика дерев’яна зала для церемоній.

Археологи наголошують, що головна цінність Раткрогана полягає не лише в окремих пам’ятках, а й у всьому стародавньому ландшафті. За звичайними на вигляд зеленими полями прихована історія королів, поховальних обрядів і легенд, які ірландці передають упродовж століть.

Раніше ми розповідали, як у Південній Кореї звичайний ремонт дренажної системи привів до одного з найважливіших археологічних відкриттів країни. Робітники випадково натрапили на гробницю короля Мурьона та його дружини, яка залишалася недоторканою понад 1400 років. Усередині знайшли тисячі коштовних предметів, золоті прикраси та кам’яні плити з іменами похованих.

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