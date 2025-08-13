Місце зустрічі Зеленського, Путіна і Трампа: з’явилися нові подробиці

Місце переговорів Володимира Зеленського, Володимира Путіна і Дональда Трампа поки не визначене / © ТСН.ua

У середу, 13 серпня, під час відеоконференції за участі лідерів США, України та європейських країн обговорювалося місце потенційної тристоронньої зустрічі Володимира Зеленського, Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело, знайоме зі змістом переговорів.

Така зустріч може відбутися невдовзі після саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці.

Серед можливих місць проведення трьохсторонньої зустрічі називалися міста Європи та Близького Сходу.

Раніше американський телеканал CBS News з посиланням на власні джерела повідомив, що трьохсторонні переговори за участі президента України Володимира Зеленського, російського президента Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа можуть відбутися до кінця наступного тижня.

Президент США раніше сказав, що планує організувати особисту зустріч за участю Путіна та Зеленського.

«Наступна зустріч буде або між Зеленським та Путіним, або між Зеленським, Путіним та мною», — сказав американський лідер.

Нагадаємо, у п’ятницю, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним.

Оскільки на Алясці триває пік туристичного сезону, це суттєво обмежило вибір майданчиків для переговорів двох світових лідерів. Зрештою було вирішено, що зустріч Трампа та Путіна відбудеться на об’єднаній військовій базі «Елмендорф-Річардсон» у місті Анкоридж.

Речниця Білого дому Каролайн Левітт додала, що ця зустріч Дональда Трампа із Путіним буде «вправою на слухання» для президента США.