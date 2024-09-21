Місяць бовтається у морі: Європа не приймає на ремонт судно з небезпечним російським вантажем

Судно перевозить саме ту речовину, що спричинила руйнівний вибух у порту Бейрута у 2020 році.

Норвегія, Данія і Швеція відмовилися прийняти на екстрений ремонт пошкоджене судно General Cargo Ruby під прапором Мальти, яке перебуває у Балтійському морі з вантажем аміачної селітри.

Про це пише DW.

"Ввечері 20 вересня німецькі служби помітили в територіальних водах ФРН вантажний корабель з вибухонебезпечними хімічними добривами, буксируваний у Балтійському морі", – пише видання з посиланням на представника управління федеральної поліції в Бад-Брамштедті.

Відомо, що судно майже місяць тому прийняло на борт вантаж добрив у російському порту Кандалакша в Мурманській області.

"На борту 183-метрового судна – 20 тисяч тонн вибухонебезпечного нітрату амонію. Тобто саме тої речовини, що, приміром, спричинила руйнівний вибух в порту Бейрута в 2020 році" – зазначає видання.

За інформацією влади Норвегії, General Cargo Ruby сів на мілину через кілька годин після навантаження. Повідомлення про пошкодження судна були зареєстровані судноплавним відомством країни.

"Судноплавна компанія повідомила нам, що пошкоджені корпус і гребний гвинт корабля, в нього потрапило трохи води", – повідомив представник судноплавного відомства Норвегії Даг Інге Орхус.

Втім норвезький порт Тромсе відмовив судну у стоянці й ремонті через "небезпеку для міста".

"Корабель необхідно відремонтувати, але це неможливо в такій близькості від міста. Вантаж не становить небезпеки, поки він там просто лежить. Але зовнішні впливи, такі як ремонтні роботи на судні можуть становити досить значний ризик", – пояснив Орхус.

Наразі команда так і не знайшла порт для ремонту судна.

Нагадаємо, 4 серпня 2020 року у порту ліванської столиці Бейрут прогриміли два потужні вибухи, які утворили над містом грибоподібну хмару. За даними уряду Лівану, у порту вибухнули 2750 тонн аміачної селітри, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки.

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